Littérature

Une Genevoise primée pour un premier roman

Simona Brunel-Ferrarelli a reçu le prix littéraire SPG du premier roman 2020 pour son roman Les battantes.

Traversée du tunnel

L’écriture et cette reconnaissance liée aux prix lui ont redonné une place: «Quand on a 50 ans et qu’une employée de l’Office cantonal de l’emploi vous dit qu’on ne retrouvera pas de travail, c’est très dur», a-t-elle dit dans une interview à la Tribune de Genève au moment de recevoir le premier prix.

En 2017, le jury du prix SPG avait couronné Elisa Shua Dusapin avec Hiver à Sokcho, paru aux Éditions Zoe. Ce prix, lancé en 2014, a pour but de promouvoir la création littéraire romande et sa diffusion, d’encourager de nouveaux auteurs romands, et de soutenir l’édition romande et ses acteurs.