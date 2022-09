France: La France insoumise s'enfonce après les propos d'un député

Affaire Quatenens : «Une gifle n’est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours»

«Des propos abjects qui banalisent la violence. Des propos qui abîment le combat contre les violences faites aux femmes. Des propos qui vous discréditent totalement sur ce sujet», a réagi sur Twitter quelques heures plus tard la ministre déléguée à l’Égalité Femmes-Hommes, Isabelle Rome. «Taisez-vous, maintenant! Ça suffit!!» a explosé Marlène Schiappa. Celle qui a également tenu ce portefeuille avant celui de secrétaire d’État à l’économie sociale et solidaire a jugé que ces propos «font un tort considérable au combat pour la protection des femmes face aux violences».

«Comment peut-on oser?» a pesté la cheffe du groupe renaissance à l’Assemblée, Aurore Bergé. «MAIS C’EST PAS POSSIBLE!» s’est également indignée la militante féministe et conseillère EELV de Paris, Raphaëlle Remy-Leleu, sur le réseau social. «Ce que tu racontes avec les camarades insoumis depuis une semaine est insupportable. Ne parle plus des violences. Arrêtez au moins de nous faire souffrir. Trouvez le courage d’en parler avec une féministe et d’encaisser à la fois votre manque de connaissance du sujet, votre complaisance politique, ainsi que la douleur et la colère que vous générez», a-t-elle insisté.