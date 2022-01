Procès en France : Une gifle qui lui a coûté la vie

Dix hommes de la communauté turque sont jugés à partir de mardi aux assises de Seine-et-Marne pour la mort en 2018 d’un ouvrier kazakh dans une expédition punitive.

Différend financier

En octobre 2018, cela fait plusieurs semaines que Ziyametdin Adilov court après Erdal Dogan. Fuyant, le chef de travaux turc n’a pas versé l’argent qu’il doit au Kazakh et à ses deux compatriotes pour leur travail au noir l’été sur un chantier à Bondy (Seine-Saint-Denis). Arrivé en France six mois auparavant, l’ouvrier de 43 ans y travaille clandestinement et expédie de l’argent à sa femme et ses six enfants, restés en Asie centrale. Il partage un appartement en colocation avec d’autres Kazakhs à Villeparisis (Seine-et-Marne).