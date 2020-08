Niger

Une girafe de 25 ans meurt dans des inondations

Une trentaine de mammifères ont pu être sauvées de la noyade suite aux pluies torrentielles qui sévissent au sud de Niamey depuis plusieurs semaines. Mais pas tous.

Une girafe mâle de 25 ans est morte par noyade au Niger, mais une trentaine ont été sauvées in extremis dans la brousse de Kouré, au sud de Niamey, arrosée depuis juin par des fortes pluies, a appris jeudi l'AFP auprès des services des Eaux et forêts.

«On a sauvé plus de trente girafes vendredi passé. Il a beaucoup plu et les eaux de ruissellement ont envahi une vallée où les girafes se sont réfugiées avant de se faire piéger», a expliqué à l'AFP le commandant des Eaux et forêts Lamine Saïdou.