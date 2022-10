République tchèque : Une girafe meurt, la photo souvenir du zoo ne passe pas

Le zoo d’Ostrava a perdu l’une de ses girafes, la semaine dernière. Dans un post publié le 27 septembre, le parc animalier explique que l’animal âgé de 19 ans a dû être euthanasié en raison d’une insuffisance cardiaque et d’un mauvais état de santé général. «Malheureusement, une girafe a dû être tuée au zoo d’Ostrava, dimanche. (…) Elle s'est effondrée dans l'après-midi, n'a pas pu se relever et respirait difficilement», peut-on notamment lire sur Facebook .

Pour illustrer cette triste nouvelle, le zoo a fait un choix surprenant. Il a en effet publié un cliché montrant un lion en train de dévorer la carcasse de la girafe. «Les plus de 300 kilos de viande ont servi de nourriture pour les animaux domestiques et autres carnivores, comme cela se produirait dans la nature», explique le parc animalier sur le réseau social. Cette explication n’a pas suffi à convaincre certains internautes, interloqués, voire choqués par le choix de la photo.

«Pas le choix le plus heureux»

«C’est très triste… même si c’est la loi de la nature, ce cliché est inapproprié», a estimé une utilisatrice. «Je ne crois pas que ce choix de photo soit le plus heureux. Peut-être une image sympa de la même girafe en train de gambader joyeusement dans le zoo?», a proposé quelqu’un d’autre. «Quand on annonce le décès d’une personne, on utilise une jolie photo d’elle encore vivante, pas avec des vers sortant de ses yeux… Parce que c’est aussi la nature, non?», a ironisé une utilisatrice.