Vaud/Fribourg: Une goa non autorisée est en cours près de Payerne

Quatre jours de fête au milieu de nulle part: le projet peut paraître alléchant pour certains. C’est un terrain en forêt entre les villages de Montagny-les-Monts et Prez-vers-Noréaz (FR) qui a été choisi, et qui accueille depuis cette nuit des centaines de personnes venues de toute l’Europe, ainsi que de la musique à un volume non-négligeable. La police a été alertée vers 3h du matin par des voisins réveillés par les basses, et a reçu des dizaines d’appels à ce stade.

«On a été réveillés vers 4h du matin, les basses faisaient trembler les murs de la maison, raconte un habitant de la région. On est allés sur place, ça sentait fort le cannabis et on voyait l’influence de l’alcool et de la drogue sur les gens. Il y avait trois scènes sous des tentes d’où ils diffusaient de la techno hardcore.»