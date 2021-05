VW GOLF COUNTRY - Une Golf pour toutes les situations

La Volkswagen Golf Country sortait dès le départ du lot de la gamme, notamment parce qu’elle dépassait toutes les autres Golf de 15 centimètres. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le concept baptisée «Montana» s'est distinguée au Salon de l'automobile de Genève en 1989. Vu de l’extérieur, la Golf Country ressemblait à un véritable 4x4, avec ses pare-buffles, sa roue de secours externe et tout le toutim.

La réaction a été si positive qu’elle a été fabriquée en série. Pour surélever la Golf, Volkswagen s’est associé à Steyr-Daimler Puch, en Autriche. Avec une longueur de 425,5 cm, une largeur de 170,5 cm et une hauteur de 155,5 cm, la Golf avait l’air haut perchée. En fait, une Volkswagen ID.3 moderne a presque la même taille et est même légèrement plus haute.

Pas un vrai 4x4

C’est grâce à l’intégration d’un robuste cadre tubulaire, de débattements plus grands et d’un châssis surélevé de six centimètres que la Golf Country a su convaincre avec plus de garde au sol et des angles d’attaque plus favorables. Des garde-boue supplémentaires ainsi que le solide pare-chocs anti-collision sous la partie avant donnait à la Golf un air plus robuste et plus puissant.

Mais contrairement à son apparence, la Golf Country n’était pas un vrai 4x4, en raison de l’absence d’un réducteur de vitesse et d’un blocage de différentiel. À l’intérieur, on n’avait de toute façon pas vraiment conscience de son allure extérieure de guerrière, vu que l’habitacle était resté fidèle à une Golf classique et semblait même, à certains égards, encore plus haut de gamme que ses camarades.

La Golf II est reconnaissable au premier coup d’œil, mais la Golf Country est une exotique parmi les millions de modèles Golf construits. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Si la Volkswagen Golf Country n’avait déjà pas une apparence commune à l’époque, elle passe encore moins inaperçue aujourd’hui. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com Vu de l’avant, elle a l’allure d’un vrai 4x4 avec sa protection du bas de caisse et sa grille avant. Bruno von Rotz / www.zwischengas.com

Plus chère que d’autres Golf

La transformation majeure réalisée à Graz a cependant fortement impacté le prix. Il fallait compter 31’200 francs en Suisse. La radio, le toit ouvrant ou la peinture métallisée étaient en option. À cette époque, la Volkswagen Golf la moins chère coûtait un peu moins de la moitié et même une version Syncro était disponible pour 6’000 de moins.

Le seul moteur disponible était le quatre cylindres 1,8 litre à injection et catalyseur à trois voies, qui développait 98 ch. Les changements de vitesse se faisaient par l'intermédiaire d'une boîte cinq vitesses. La Syncro était équipée d’un embrayage Visco et d’une suspension arrière élaborée à roues indépendantes. Le freinage était assurée par des freins à disque à l'avant et des freins à tambour à l'arrière. Des jantes en alliage de six pouces avec des pneus 195/60 HR 15 assuraient son maintien sur la route.

Une expérience de conduite égale

Pour rentrer à l’intérieur, il faut évidemment grimper, mais cela n’a rien à voir avec monter à bord d’un «vrai» 4x4. A l'intérieur, la Golf Country ressemble à ses congénères de série et les commandes sont tout aussi simples. La Golf Country est toujours aussi maniable que ce à quoi on est habitué et sa conduite ne diffère guère d'une Golf de taille normale. Elle fléchit peut-être un peu plus dans les virages, mais la différence est moins importante que ce à quoi on pourrait s’attendre. Les performances de conduite sont également correctes. Malgré son poids d’1,2 tonne assurément requis par les 98 ch, on n’a à aucun moment la sensation d’être sous-motorisé.