cosmétiques solides - Une goutte de parfum? Non, plutôt un stick

Sous forme de stick ou en pot compact, le parfum change de format pour devenir facile à transporter. Souvent plus économique qu’un flacon traditionnel, il est surtout plus écologique. C’est d’ailleurs l’argument principal utilisé par les marques.

Le luxe fait de plus en plus d’efforts pour être responsable, notamment dans les emballages de cosmétiques. Certaines marques de luxe ont franchi le pas avec des éditions limitées: Coco Mademoiselle de Chanel, tout comme Marc Jacobs avec Daisy, présenté sous forme de collier, ou Paco Rabanne pour Lady Million.

Simple et rapide

Plusieurs marques ont d’ailleurs ajouté les parfums solides à leurs collections permanentes. En 2022, ces éditions solides font partie à part entière des gammes de parfums. Chez Givenchy, les parfums L’Interdit et L’Irrésistible se déclinent sous forme de stick pour une application simple et rapide.

D’autres marques, comme Glossier et Jo Malone, proposent une version solide et rechargeable dans un boîtier, à déposer sur la peau avec le doigt. Pour Jo Malone, deux parfums différents peuvent être combinés dans la palette, parmi les treize disponibles. Pour la marque britannique, il est important de proposer un produit «prêt à voyager, conçu pour être facile à emporter, de taille à se glisser dans une poche ou un petit sac».

Pionniers dans leur domaine respectif, Lush et Diptyque proposent des parfums solides depuis plusieurs années. Le premier a fait des produits de beauté solides sa marque de fabrique, en proposant des gammes sans emballage. Le second a lancé dès 2012 plusieurs parfums solides sous forme de baumes dont les contenants sont rechargeables.

Plusieurs avantages

En plus de l’argument écologique des marques, les parfums solides sont facilement transportables dans un sac ou pendant les vacances. Composés de cires, de beurres végétaux et d’huiles, ils ne contiennent pas d’alcool, ce qui permet d’éviter d’apparition de tâches après une exposition au soleil. De plus, grâce à leur composition faite d’éléments gras, le parfum est plus concentré et ne s’évapore pas.