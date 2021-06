Irlande du Nord : Une gouvernance partagée pour retrouver le calme

Tiraillée par des tensions post-Brexit, l’Irlande du Nord a pu éviter une crise: partisans du maintien au sein du Royaume-Uni ou de la réunification avec l’Eire gouverneront ensemble.

D es dispositions douanières appliquées à la province , pour éviter le retour d’une frontière avec la République d’Irlande et préserver la paix , ont suscité un regain de tensions en Irlande du Nord. Des émeutes d’une violence sans précédent depuis des années avaient éclaté début avril , ici à Belfast .

Unionistes et républicains sont parvenus, jeudi, à un accord pour maintenir une gouvernance partagée en Irlande du Nord, évitant un nouveau psychodrame politique dans la province en proie à des tensions post-Brexit, a annoncé le gouvernement britannique .

Cet accord entre le DUP, attaché au maintien au sein du Royaume-Uni, et le Sinn Fein, favorable à une réunification avec l’Irlande, est intervenu peu après minuit, à la suite d’intenses discussions sous l’égide du ministre britannique chargé de l’Irlande du Nord, Brandon Lewis. «Cela permettra au gouvernement de se concentrer à nouveau sur la réponse à apporter aux questions qui comptent vraiment pour les Nord-Irlandais, comme les soins de santé, le logement, l’éducation et l’emploi», a-t-il salué.

La langue irlandaise protégée

Paralysie évitée

Le DUP et le Sinn Fein doivent se partager la gouvernance en vertu de l’accord de paix du Vendredi saint de 1998, qui a mis un terme à trois décennies de «Troubles» sanglants entre républicains (majoritairement catholiques) et unionistes (surtout protestants).

Violentes émeutes en avril

La crise découlait cette fois de la démission, comme P remière ministre et cheffe du DUP, d’Arlene Foster, 50 ans, face au vif mécontentement de son camp sur les conséquences du Brexit. Elle était vilipendée pour son impuissance face à l’instauration de contrôles douaniers pour les marchandises en provenance de Grande-Bretagne, négociée dans le cadre de l’accord de Brexit.

En perturbant les échanges, ces dispositions douanières , appliquées à la province pour éviter le retour d’une frontière avec la République d’Irlande et préserver la paix , ont suscité un regain de tensions en Irlande du Nord. Des émeutes d’une violence sans précédent depuis des années avaient éclaté début avril.

Elles sont au c œ ur d’un différend entre le gouvernement britannique et l’Union européenne. Dénonçant une approche «puriste» de l’Union européenne, Londres tente d’en avoir une application plus lâche, tandis que Bruxelles l’appelle à respecter les engagements négociés dans le cadre du Brexit.