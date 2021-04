Amérique du Sud : Une gouverneure indigène abattue en Colombie

La gouverneure indigène Sandra Liliana Peña a été assassinée mardi près de sa maison dans le département de Cauca, au sud-ouest de la Colombie.

L’ONU condamne l’attaque

L’ONU a condamné l’attaque et réclamé des «mesures efficaces pour que la vie des femmes dirigeantes ne soit pas affectée par leur engagement pour la défense de la vie, du territoire et de leurs communautés». Selon l’observatoire indépendant Indepaz, 52 leaders communautaires et défenseurs des droits humains ont été assassinés en 2021 et 1166 depuis que la Colombie a signé l’accord de paix avec les Farc il y a quatre ans.