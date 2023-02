Suisse : Une grand-mère turque refusée par Berne car elle a n’a plus son passeport

SEM intraitable

Sefil a aussi tenté une procédure de visa simplifiée permettant de faire venir rapidement en Suisse des personnes ayant des problèmes médicaux. Mais là aussi il faut un passeport. Et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) est resté intraitable: «Nous comprenons votre inquiétude pour vos proches et votre désir de leur venir en aide rapidement. Mais pour l’ensemble des ressortissants turcs et syriens, les conditions habituelles d’entrée et de séjour en Suisse s’appliquent», explique-t-il.