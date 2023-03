Gastronomie: Une grande cheffe installée dans un petit village grison

Associer agriculture et gastronomie

Alors, pourquoi une championne du monde de cuisine s’installe-t-elle dans un village de montagne? «Quand j’avais une vingtaine d’années, je pensais que, partir, c’était la voie à suivre pour mener ma carrière», explique Rebecca Clopath, assise sur une terrasse, à Lohn. «Mais c’était plutôt une ambition de jeunesse, qui consistait à vouloir atteindre quelque chose.» Elle a certes beaucoup appris grâce à ses diverses expériences, comme par exemple à gérer la pression, mais aussi que sa vision et sa philosophie de la cuisine pouvaient se développer de manière plus cohérente à Lohn.

Car Rebecca Clopath ne s’intéresse pas seulement à ce qui se trouve dans l’assiette, mais également à tout ce qui se cache derrière. Comment les ingrédients sont produits? D’où proviennent la vaisselle, les textiles et les meubles? Que raconte la nourriture sur l’homme et sur l’environnement? La cuisinière en chef suit une approche holistique, dont l’agriculture fait partie intégrante. Sa famille exploite d’ailleurs elle-même une ferme où se trouvent 40 animaux et un jardin attenant. Selon ses propres dires, près de 85% des produits qu’elle utilise proviennent des Grisons, 0,5% de l’étranger et le reste de Suisse.