Course de l’Escalade (GE) – «Une grande dose d’énergie avant des mois d’incertitude»

Le rebond du Covid efface tour à tour les grands raouts en extérieur. Public et concurrents ont profité de faire le plein de positif à la Course de l’Escalade.

«Je ne sais pas quand ce sera la prochaine fois, alors je vais tout donner», promet Céline, dans les starting-blocks. Tandis que le cortège historique de l’Escalade, prévu le weekend prochain, a été annulé pour cause de regain de pandémie et des mesures sanitaires, tout comme le Nouvel An en ville de Genève, la Course de l’Escalade a pu avoir lieu de justesse, ce weekend. Les nouvelles restrictions entrent en vigueur ce lundi. De quoi faire de la manifestation un ultime moment de chaleur humaine, avant un calendrier frigorifié par l’absence de grands évènements en extérieur?

Profiter, pas déprimer

Public et coureurs ne l’ont pas forcément vécu ainsi. «On profite du moment, ça fait plaisir, ont lancé de nombreux Genevois rencontrés sur la parcours. On ne s’est pas dit: «c’est la dernière qui sonne»; non vraiment pas». Venu en famille, Jérémie n’a d’yeux que pour ses bouts de chou qui battent le pavé. «Franchement, ça ne m’a pas traversé l’esprit de me dire qu’après la course, la fête était finie». Nicolas, Germain et Benoît, la vingtaine heureuse, résument: «Il faut vivre au jour le jour, on ne sait jamais ce qui va se passer.»

Pourtant, ils sont un certain nombre à penser à «après». Parmi eux, Soraya et sa maman Véronique: «Oui, c’est le dernier truc de l’année, c’est triste. On fait attention mais c’est long, cette pandémie. Donc, aujourd'hui (ndlr: dimanche), on profite de la Course de l’Escalade plus que les autres fois».

Normalité en pointillé

Alors qu’une maman hurle «alleeez Zozoooo!!» à sa petiote qui passe devant elle en courant, une jeune femme soupire. «Il y a du monde - moins que les autres fois à cause de la météo – mais ça donne un semblant de normalité… qui va s’en aller lundi.» Les yeux rivés sur les coureurs, une spectatrice ajoute que le manque d’évènements ces jours l’a motivée à venir du coté des Bastions.