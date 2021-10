Environnement – Une grande partie de Lausanne est polluée par les dioxines

Son contour s’étend sur une grande partie du territoire communal de la ville, mais également sur le sud des communes du Mont-sur-Lausanne et d’Épalinges, explique le canton. Pully et Prilly sont également marginalement concernées. Selon les investigations en cours, il semble par ailleurs que les fumées de l’ancienne usine d’incinération du Vallon seraient bel et bien à l’origine de cette pollution.

Carte en ligne

Ne plus consommer œufs et courges

En outre, les recommandations émises en mai dernier restent valables: ne pas porter de terre à sa bouche et accorder une attention particulière aux enfants en bas âge, se laver les mains après avoir manipulé de la terre et en rentrant d’une activité à l’extérieur, laver les fruits et les légumes provenant des jardins et végétaliser au maximum les surfaces de terre laissée nue.