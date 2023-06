Brienz (GR): Un pan de montagne s’est effondré et n’a «raté le village qu’à un cheveu près»

«Selon les premières constatations, une grande partie de l’Insel s’est effondrée très rapidement. Il n’y a aucune indication de dommages dans le village. Les masses rocheuses se sont arrêtées juste avant lui», indique un communiqué des autorités publiés tôt vendredi matin. Pour l’heure, on ne sait pas combien des 1,9 million de tonnes de roches dont on attendait le glissement ont effectivement dévalé la pente. «Les premières évaluations d’images montrent une nette modification de la surface de la pente et suggèrent que l’événement a affecté une grande partie de l’Insel», précisent les autorités.

Désormais, toute la zone autour de Brienz est bouclée. Et cela a des conséquences sur les usagers des transports publics. En raison de la fermeture de la route entre Tiefencastel et Surava, les passagers des trains devront faire un détour par l'Engadine ou Davos. «Dans le pire des cas, cela représente un détour de plus de deux heures pour un trajet qui prend normalement cinq minutes», a déclaré Simon Rageth, porte-parole auprès des Chemins de fer rhétiques. Et le Tour de Suisse qui devait passer dans la région a dû modifier son parcours.