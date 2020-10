Mel C : «Une grande partie de ma vie était hors de contrôle»

La chanteuse Mel C est revenue sur l’énorme pression qui pesait sur ses épaules à l’époque où les Spice Girls étaient au sommet.

Melanie Chisholm, de son vrai nom, a sorti son premier album solo en 1999. AFP

C onsidéré es comme le plus grand girls band de tou s les temps, les Spice Girls ont connu un succès monstre durant quatre ans après la sortie du single « Wannabe » en 1996. Une période que Mel C, Sporty Spice dans le groupe, n’est pas pr ès d’o ublier, tant elle a été néfaste pour son corps.

« Il n ’ y a rien qui puisse vous préparer à la gloire» , a expliqué la chanteuse, aujourd’hui âgée de 46 ans, à P eople.com, en marge de la sortie de « Melanie C » , son huitième album solo, dans les bacs le 2 octobre 2020. « Nous étions constamment suivies et photographiées. C ’ était difficile d’avoir sa propre apparence ou personnalité. Tous nos faits et gestes étaient commentés » , a-t-elle raconté.

La Brit a nnique a affirmé que le succès l’a vait rapidement fait passer du rêve au cauchemar. « Une grande partie de ma vie était hors de contrôle. Alors , je me suis occupé e des dernières choses que je pouvais encore gérer: mon alimentation et mon corps. Cela m’a amené e à être en sous-poids durant de nombreuses années. Ça a été très dommageable pour m on équilibre psychique » , a-t-elle confié, tout en rappelant qu’elle avait dû être soignée pour une dépression sévère après que les Spice Girls s ’étaien t mis es en pause en 2001.