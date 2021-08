JO 2021 - Or pour Peruth Chemutai, une première pour l'Ouganda

JO de Tokyo : Une grande première pour l’Ouganda

L’Ougandaise Peruth Chemutai a remporté le titre olympique du 3000 m steeple mercredi à Tokyo en 9’’01’45, devant l’Américaine Courtney Frerichs (9’04’’79) et la Kényane Hyvin Kiyeng (9’04’’79).

Les favorites américaine Emma Coburn, championne du monde en 2017, et kényane Beatrice Chepkoech, recordwoman du monde, ont explosé et terminé respectivement aux 14e et 7e places. Chemutai a remporté le troisième titre olympique de l’histoire de son pays, tous sports confondus, le premier depuis l’or de Stephen Kiprotich au marathon en 2012. Ses compatriotes Joshua Cheptegei et Jacob Kiplimo avaient terminé 2e et 3e du 10’000 m la semaine dernière.