Streaming : L’humour de Charles Nouveau est à savourer en direct

Charles Nouveau, Thomas Wiesel, Yoann Provenzano, Julien Sonjon et Thibaud Agoston se succéderont sur scène au Caribana Event. La soirée est à suivre en intégralité sur 20minutes.ch

Après deux événements musicaux, en novembre 2020 avec Bastian Baker et il y a trois semaines avec Aliose , Pat Burgener et Marina Kaye , Caribana Events proposera pour sa 3e édition une soirée d’humour. L’événement est diffusé sur notre site en direct depuis le Théâtre de Marens, à Nyon.

Nul ne doute que les zygomatiques seront mis à rude épreuve puisque sur scène se succéderont durant un peu plus d’une heure Charles Nouveau, Julien Sonjon, Yoann Provenzano, Thibaud Agoston et Thomas Wiesel, soit quelques-uns des humoristes les plus en vue de Suisse romande.