Chine : Une grande ville réduit l’éclairage pour économiser l’énergie

Une métropole chinoise de plus de 20 millions d’habitants a baissé l’éclairage dans le métro et éteint ses panneaux publicitaires, au moment où une partie de la Chine fait face à des pénuries d’électricité en raison de températures extrêmes.

Le mercure dépasse allègrement les 40 °C ces derniers jours au Sichuan (sud-ouest), une province qui dépend à 80% des barrages hydrauliques pour son approvisionnement électrique. À cause de la canicule , les cours d’eau de la région sont asséchés, ce qui pèse sur le réseau électrique en raison des climatiseurs qui tournent à plein régime. Pour économiser l’énergie, le métro de la métropole de Chengdu, qui compte plus de 20 millions d’habitants et est la capitale provinciale du Sichuan, a indiqué jeudi «optimiser» la température de la climatisation dans les rames et les stations.

L’éclairage public est par ailleurs réduit et les panneaux publicitaires ne sont plus éclairés dans le métro, a montré une vidéo du transporteur public, dans laquelle des stations apparaissent dans la pénombre. La municipalité avait de son côté ordonné dès mardi de ne plus éclairer les publicités en extérieur. Dans la rue, les enseignes lumineuses, omniprésentes en Chine, doivent également être éteintes, a précisé la ville. Depuis cette semaine, le Sichuan rationne l’électricité avec nombre d’usines et d’entreprises à l’arrêt et des coupures de courant intermittentes pour une partie des habitants.