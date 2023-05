Suisse: Une grande volière pour mieux étudier les drones

Les drones sont toujours plus présents dans nos vies. Ils seront à l’avenir capables d’entretenir notamment nos bâtiments et nos infrastructures. Ils sauront détecter par exemple d’éventuels dégâts et effectuer eux-mêmes les réparations. Raison pour laquelle l’Empa, le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche, veut étudier de près ces engins et va créer à cet effet une volière sur son campus de Dübendorf. But: observer les interactions entre les drones, la nature et l’environnement bâti. La date n’a pas été précisée.