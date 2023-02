Zurich : Une grange totalement réduite en cendres

Depuis l’autoroute, un automobiliste a observé un incendie et a appelé la police. À l’arrivée des secours, une grange à Bertschikon près d’Attikon (commune de Wiesendangen) était entièrement en feu. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie et ont ainsi pu éviter que les flammes ne se propagent à la maison d’habitation toute proche. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs centaines de milliers de francs. Aucune personne ni aucun animal n’a été blessé. La cause de l’incendie n’est pas encore déterminée et fait l’objet d’une enquête par le service d’investigation des incendies de la police cantonale de Zurich.