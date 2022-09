Genève: Une grève devrait paralyser bus et trams le 12 octobre

Le 12 octobre prochain, le trafic des Transports publics genevois pourrait être au point mort. Une large majorité (70% ) des employés affiliés au Syndicat du personnel des transports (SEV) et à transfair ont en effet voté la grève, pour dénoncer le récent refus de la direction d’accéder à leur demande de réévaluation des salaires et d’une prime unique de 500 francs. Les collaborateurs réclamaient une indexation pleine (1,2%): la régie a opté pour une demi-indexation, avec une prime de 400 francs, arguant notamment des difficultés financières que connait l’entreprise.

Service minimum assuré en cas d’urgence

Les deux syndicats représentent ensemble environ 60% des effectifs des TPG. Parmi eux des chauffeurs, des contrôleurs, ainsi que du personnel technique et administratif. Leur débrayage, dans un mois, devrait ainsi impacter massivement le réseau, et donc la circulation des bus et des trams. «Évidemment, chacun conservera sa liberté individuelle de travailler, a relevé Aurélie Lelong, du SEV. Un service minimum sera assuré, mais pour des situations liées à la sécurité, comme une chute de ligne électrique par exemple.» Les organisations syndicales, qui exigent «le maintien du pouvoir d’achat des employés», ont déclaré que «leur porte restait ouverte à la direction des TPG pour de nouvelles discussions».