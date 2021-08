Chili : Une grève évitée dans la plus grande mine de cuivre du monde

L’entreprise anglo-australienne BHP a annoncé que les négociations avec le syndicat des travailleurs de la mine d’Escondida, qui produit la plus grande quantité de cuivre au monde dans le nord du Chili, se sont conclues par un «accord», permettant ainsi d’éviter une grève.

Ils réclamaient une prime unique en reconnaissance de leur travail pendant la pandémie de Covid-19, «équivalente à 1% des dividendes perçus par les propriétaires». Et également un plan de développement de carrière et des avantages en matière d’éducation pour leurs enfants. Selon le syndicat, dans un contexte de hausse historique du prix du cuivre sur les marchés internationaux, qui a dépassé les 10’000 dollars par tonne, la mine d’Escondida prévoit de dégager plus de 10 milliards de dollars de revenus cette année.