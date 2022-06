Villars-sur-Glâne (FR) : Une grève illimitée qui finalement n’aura duré qu’une seule journée

Mardi, des ouvriers du secteur de l’électricité se sont rassemblés devant les locaux de leurs employeurs. Au cœur de leurs protestations: un retard de paiement du treizième salaire.

Ils menaçaient de rester indéfiniment sans bosser. Le lendemain, ils reprenaient le travail. Mardi, à Villars-sur-Glâne, 17 ouvriers des entreprises électriques ECF et Valelec s’étaient donné rendez-vous devant les bureaux de leurs boîtes respectives. «Nous ne bougerons pas de là tant que la situation ne sera pas claire», avait confié au petit matin un employé à «La Liberté». À l’origine des revendications des grévistes: un retard dans le paiement du treizième salaire de 2021. Soutenus par Unia, ils sont finalement parvenus à un arrangement et les sommes dues ont été réglées.

Le syndicat avait pris connaissance de la situation en début d’année. Après avoir rencontré le directeur des institutions, il avait été décidé d’un accord de paiement échelonné en trois mensualités. Selon Unia, certains employés n’avaient, jusqu’à mardi matin, toujours pas reçu le deuxième versement, censé être payé mi-mai. De plus, quelques-uns n’auraient pas non plus reçu leurs allocations perte de gain (APG) ou familiales. Du côté de l’employeur, la version n’est pas la même: «On est en train de nous faire un faux procès. Nous nous sommes engagés à payer les montants en trois mensualités, versées le 15 des mois d’avril, de mai et de juin. Nous sommes encore dans les délais pour la troisième part», déclarait à «La Liberté» Steve Clément, administrateur d’ECF depuis vingt-cinq ans et de Valelec depuis six ans.