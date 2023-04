Londres : Une grève jusqu’à Noël chez les infirmières britanniques?

Un mouvement de grève qui durerait jusqu’à Noël est envisagé chez les infirmières en Angleterre, a annoncé dimanche la cheffe du principal syndicat de la profession, à l’approche d’un durcissement du mouvement qui se profile à la fin du mois. Engagées depuis décembre dans un mouvement de grève inédit depuis la création de leur syndicat, le Royal College of Nursing (RCN), il y a plus d’un siècle, les infirmières ont rejeté vendredi la hausse de salaire proposée par le gouvernement – 5% d’augmentation et un versement unique exceptionnel d’au moins 1250 livres sterling (environ 1385 fr.).