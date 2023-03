Allemagne: Une grève massive des transports est attendue lundi

Climat social tendu

Cet appel illustre le climat social de plus en plus tendu dans le pays, touché par une forte inflation qui a atteint 8,7% en février. De nombreux débrayages ont lieu depuis plusieurs mois, qui touchent différents secteurs professionnels dans le public, des écoles aux hôpitaux.

Les deux syndicats demandent de fortes augmentations de salaire, respectivement 10,5% pour Ver.di et 12% pour EVG, afin de compenser l’inflation. Des prétentions qui ont été refusées lors des sessions de négociations ces dernières semaines par les représentants des employeurs, qui comprennent essentiellement l’État et les communes. Ces derniers proposent une augmentation de 5% avec deux versements uniques de 1000 et 1500 euros, respectivement en mai 2023 et janvier 2024.