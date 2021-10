Films et séries : Une grève menace Hollywood de paralysie

Les travailleurs techniques des films et séries feront grève à Hollywood, la semaine prochaine, si les studios refusent d’améliorer leurs conditions de travail, a indiqué mercredi, leur principal syndicat.

Longues négociations

Malgré des mois de discussions, l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP) qui compte comme membres Disney, Warner ou encore Netflix, a ignoré les revendications réclamant des journées de travail plus courtes, des pauses plus longues et des augmentations pour les plus petits salaires des équipes de plateau, selon l’IATSE. «Sans date butoir, on peut continuer à discuter indéfiniment. Nos membres méritent que leurs besoins fondamentaux soient adressés dès aujourd’hui», a affirmé Matthew Loeb, président de l’IATSE, dans un communiqué. Mais «le rythme de négociations (des studios) ne reflète aucune urgence», a-t-il déploré.