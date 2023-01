Allemagne : Une grève paralyse l’aéroport de Berlin, tous les vols Swiss annulés

Tous les vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Berlin étaient annulés mercredi en raison d’une grève du personnel au sol qui juge insuffisantes les hausses de salaire proposées par la direction. Environ 300 décollages et atterrissages avec près de 35’000 passagers étaient initialement prévus pour la journée. Les vols reprendront dès jeudi matin, a indiqué l’aéroport.

Tous les vols prévus au départ et à destination de Berlin ont également été annulés à l’aéroport de Zurich, a indiqué mercredi le plus grand aéroport suisse, rapporte le «Tages-Anzeiger». Six liaisons Swiss de Zurich à Berlin et retour sont concernées. Selon un porte-parole de Swiss, environ 1400 passagers sont concernés par ces suppressions. Ils ont été informés lundi par e-mail ou SMS, immédiatement après l’annonce de la grève.

Les passagers ont alors été automatiquement transférés sur le jour suivant. Il était en outre possible de prendre l’avion un jour plus tôt. Pour ce faire, Swiss a élargi son offre le mardi et le jeudi et a utilisé des avions plus grands. La compagnie aérienne remboursera intégralement le prix du billet aux voyageurs qui ne pouvait pas prendre l’avion un autre jour que ce mercredi.