Londres: une grève perturbe le trafic à l’aéroport de Heathrow

Londres (GB) : Une grève provoque perturbations et retards à l’aéroport de Heathrow

Débrayages en cascade

Le mouvement va mener à des perturbations et retards qui «toucheront particulièrement les vols quittant les terminaux 2, 3 et 4 de Heathrow» et les compagnies «Air Canada, American Airlines, Luthansa, Swiss Air, Air Portugal, Austrian Airlines, Qantas, Egypt Air, Aer Lingus et Finnair», détaille Unite. Un porte-parole de Heathrow minimise toutefois l’impact du débrayage: «Les compagnies aériennes concernées ont déjà pris des mesures pour faire face (à la grève), tandis que des annulations de vols ne sont pas anticipées.»