Londres – Une grève risque de perturber le métro jusqu'en juin

Royaume-Uni : Une grève risque de perturber le métro londonien jusqu'en juin

Un appel à la grève a été lancé sur deux des onze lignes du métro de Londres, qui pourrait créer de «sévères perturbations» tous les week-ends jusqu'au 19 juin.

Le trafic nocturne du métro londonien risque de connaître de «sévères perturbations» sur certaines lignes tous les week-ends jusqu’en juin après un nouvel appel à la grève d’un syndicat de conducteurs, a prévenu jeudi la régie des transports TfL. Le syndicat RMT (Rail, Maritime and Transport) a appelé les conducteurs à débrayer les vendredis et samedis la nuit pendant presque six mois jusqu’au dimanche 19 juin 2022, sur deux lignes du réseau qui en compte onze au total, les Central et Victoria Lines.