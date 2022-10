Escalade: Une grimpeuse iranienne ne donne plus de nouvelles après avoir concouru sans voile

Escalade : Une grimpeuse iranienne disparaît après avoir concouru sans voile

Elnaz Rekabi est apparue dimanche aux championnats asiatiques d’escalade sportive avec un simple bandeau et ses cheveux noués dans une queue-de-cheval. A Séoul (Corée du Sud), l’athlète iranienne a pris la 4e place de la compétition. La sportive a enfreint les règles imposées par son pays, car les femmes iraniennes sont tenues de porter le voile depuis la révolution islamique de 1979.

Injoignable par ses proches

La grimpeuse est seulement la deuxième athlète à concourir en public sans porter le hijab, après la boxeuse Sadaf Khadem, devenue à la fois la première femme iranienne à remporter un combat de boxe et la première à concourir sans foulard en 2019. «Une déclaration très puissante, a déclaré la journaliste iranienne Sima Sabet sur Twitter. Elle pourrait ne plus être autorisée à faire partie de l’équipe nationale, ou être punie, mais elle a montré au monde à quoi ressemble une femme iranienne.»

Salué sur les réseaux sociaux, le geste fort d’Elnaz Rekabi pourrait bien avoir été condamné par le régime iranien. Et la championne risquerait d’être emprisonnée pour avoir enfreint les règles. Car l’athlète iranienne est portée disparue depuis qu’elle a défié le régime iranien. Selon ses proches, joints par la BBC, l’athlète demeure injoignable depuis dimanche.

L’athlète aurait été piégée par le chef de la Fédération iranienne d’escalade et embarquée à bord d’un avion dans le but d’être emprisonnée, d’après des informations sur le site Iran Wire. La BBC a confirmé que son passeport et son téléphone portable avaient été confisqués.