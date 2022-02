Football – Une grosse bagarre entre supporters d’Yverdon et du LS

Le match de quart de finale de la Coupe de Suisse entre Yverdon et le Lausanne-Sport (1-0) ne s’est pas arrêté après les 94 minutes de jeu, mardi soir. Sur le terrain, les Yverdonnois ont célébré avec leurs fans. Ces scènes de joie n’ont pas été du goût de tout le monde.

Les ultras du LS, extrêmement remontés à la suite de cette défaite, ont eux aussi essayé d’entrer sur la pelouse du Stade municipal d’Yverdon. Ils ont été rapidement contrés par le service de sécurité. Après plusieurs minutes de discussion avec le capitaine et gardien de leur équipe, Mory Diaw, ils ont regagné le parcage réservé aux supporters visiteurs.

Une arrestation en dehors du stade

La suite s’est déroulée à l’extérieur du stade, lorsque les fans des deux camps se sont retrouvés et se sont affrontés, comme l’a annoncé Blick. La bagarre a eu lieu à côté de la patinoire, de l’autre côté du canal.

La police antiémeute a dû intervenir pour séparer les ultras. Mais avant cela les coups ont plu et, sur une vidéo, on voit un homme se faire frapper alors qu’il était au sol.