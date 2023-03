France : Une grosse fissure détectée sur un réacteur nucléaire

«L’analyse se poursuit»

EDF précise que «l’analyse se poursuit» et «sera soumise à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour instruction et approbation». Le défaut concerne Penly 1, un des réacteurs à l’arrêt dans le cadre du vaste programme de contrôle de corrosion sous contrainte.

Profondeur de la fissure

EDF a décidé d’effectuer des contrôles doublés parfois de réparations pour seize des 58 réacteurs de son parc nucléaire, les plus récents et considérés comme les plus sensibles à la corrosion sous contrainte. Jusqu’ici, il n’était question que de microfissures, de l’ordre de quelques millimètres.

«Défaut significatif de corrosion»

La centrale de Penly, composée de deux réacteurs, a été mise en service entre 1990 et 1992. Elle fait partie de la série des réacteurs les plus puissants, dit «P’4», d’une puissance de 1300 MW. Pour Yves Marignac, «le fait que des fissures plus importantes soient possibles pose la question du maintien en fonctionnement des six réacteurs de même type P’4» en attendant leur réparation préventive, annoncée en décembre par EDF pour courant 2023.