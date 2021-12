Leysin (VD) – Une «gueule de baleine» avale un bout de piste

De la retenue en montagne ce week-end!

Belle neige et soleil rayonnant attireront du monde en montagne. L es dangers d ’ avalanche pour cette fin de semaine devrai en t se situer entre le degré limité ( 2 sur 5 ) et marqué ( degré 3 ) en fonction des régions , selon Robert Bolognesi , de Meteorisk . « Il faut être sur ses gardes, prévient l e spécialiste . Certains endroits seront dangereux, malgré une amélioration et une stabilisation cette semaine .» En c e début de saison, le s adeptes de randonnées d evront rester vigilants et retrouver les bons réflexes avant de s’aventurer en altitude.