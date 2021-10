Valais – Une Guggenmusik victime des malversations de sa secrétaire

Une des principales Guggenmusik valaisannes a été victime d’agissements répétés et peu scrupuleux de la part de sa secrétaire. Au total, celle-ci a dérobé plus de 13’000 francs sur plusieurs mois. Pour atteindre cette somme rondelette, la coupable a commis plusieurs vols sous des formes diverses.

Tout commence au printemps 2020. Membre du comité depuis plusieurs années, la secrétaire omet d’inscrire des sommes de 800 et de 1200 francs dans la comptabilité de la société. Quelque temps plus tard, elle prélève 1300 francs, puis 3000 francs, sans motif valable.

Montants à rembourser

Parallèlement, elle use de la carte de crédit de l’association pour régler des factures ou frais personnels. Entre mars et septembre 2020, elle joue au casino en ligne, commande des billets d’avion et se crée un abonnement chez Netflix.