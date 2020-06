Enchères

Une guitare de Kurt Cobain vendue 6 millions de dollars

La guitare, utilisée lors de l'enregistrement du célèbre concert «Unplugged» de Nirvana, en 1993, est désormais la plus chère du monde.

Modèle rare

Le concert «Unplugged», enregistré à New York le 18 novembre 1993, correspond à l’apogée de Nirvana, le groupe de rock le plus marquant des années 1990, qui a cristallisé autour de lui un mouvement musical, le grunge. La prestation scénique est intervenue moins de six mois avant le suicide, le 5 avril 1994, de Kurt Cobain, dépressif et dépendant à l’héroïne. À la fin octobre, le légendaire gilet vert olive porté par Kurt Cobain lors de l’enregistrement du même «Unplugged» avait été vendu pour 334’000 dollars (318’070 francs), lors d’enchères organisées également par Julien’s Auctions.