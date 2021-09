Conseils de gynéco - Ces sous-vêtements sont à éviter

On porte des sous-vêtements tous les jours et, pourtant, des questions demeurent: les strings sont-ils vraiment si mauvais pour les zones intimes des femmes? Devrait-on investir dans des dessous en coton uniquement? Dre Lydia Charalampidou, gynécologue à la Ladies Permanence Stadelhofen à Zurich, répond à nos questions.

Y a-t-il vraiment de bons et de mauvais sous-vêtements?

Une femme doit se sentir à l’aise et attirante dans ses sous-vêtements, que ce soit dans une culotte en dentelle ou un modèle de grand-mère. Cependant, il est important pour l’hygiène et la santé de choisir des dessous fabriqués dans de bons tissus. Les matières synthétiques, en particulier, peuvent provoquer des infections et des irritations cutanées. La coupe est également importante: si le sous-vêtement est trop serré, il peut irriter la peau, par exemple.