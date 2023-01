Une hackeuse suisse publie les noms des interdits de vol aux USA

Une hackeuse déjà largement inculpée aux USA

Tillie Kottmann, connue sous le pseudonyme de «Maia Arson Crimew», n’en est pas à son coup d’essai. La Lucernoise, qui se décrit comme une «hacktiviste» et qui affirme ne publier que les données qu’elle juge d’intérêt public, est accusée aux États-Unis d’avoir déjà piraté d’innombrables autres entreprises et administrations américaines. Dernièrement, elle a révélé des failles de sécurité dans les systèmes de surveillance centralisés américains. Le ministère américain de la Justice a même exigé contre elle jusqu’à 20 ans de prison pour «vol de données» et «conspiration».