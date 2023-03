Une halle de tennis pour jouer par tous les temps au Bois-des-Frères

Dans un peu plus d’un an et demi, il sera possible de jouer au tennis par tous les temps au centre sportif du Bois-des-Frères, à Vernier. La Ville de Genève, qui possède le complexe, va entamer la refonte complète de la partie dédiée à la balle jaune. Jusqu’à récemment, elle offrait six courts extérieurs en dur. D’ici dix-neuf mois, une halle couverte abritera trois courts, afin de pouvoir pratiquer en toute saison. Quant aux espaces en plein air, ils accueilleront trois terrains en terre battue artificielle, une surface praticable par tous les temps.