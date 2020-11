Jura : Une halle polyvalente s’enflamme à Coeuve

Une halle polyvalente a pris feu vendredi soir à Coeuve, dans le district de Porrentruy. Le sinistre n’a fait aucun blessé.

Trois jeunes gens qui se trouvaient à proximité ont donné l’alerte aux alentours de 22h30 vendredi soir, a indiqué la police jurassienne dans un communiqué samedi. L’intervention rapide du Service d’incendie et de secours de Vendline, appuyé par 30 hommes et 7 véhicules du Centre de Renfort de Porrentruy, a permis de circonscrire le sinistre et de limiter les dégâts à la partie scène de l’édifice.