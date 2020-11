Les experts déconseillaient une hospitalisation. Et les autres mesures tentées étaient restées vaines. C’est donc à 9 mois de prison ferme qu’une rentière AI a été condamnée, pour avoir bombardé d’appels les urgences, la police ou encore les pompiers. En 2018, elle avait par exemple appelé 400 fois en deux jours les urgences psychiatriques.

Mais la prison ne l’a pas calmée, malgré les soins et un suivi psychiatrique. Les nerfs des membres du personnel de la Tuilière, à Lonay (VD), ont été mis à rude épreuve. Ceux-ci ont été insultés, agressés, sollicités jusqu’à 200 fois par jour. La dame a même bloqué les interphones. Son comportement a irrité ses codétenues et provoqué des bagarres. Mécontente de son avocate, elle a sollicité incessamment le service social.

Elle a fini par être transférée à Curabilis, établissement pénitentiaire genevois offrant un suivi thérapeutique psychiatrique. Sans que cela ait l’effet escompté. De retour à la Tuilière, elle a de nouveau demandé à être libérée au plus vite, estimant que ses «appels compulsifs n’auraient jamais causé de mise en danger concrète d’autrui» et qu’il ne s’agissait pas de délits graves. Les juges cantonaux n’ont pas suivi l’argumentaire de la détenue. Ils ont souligné son manque de collaboration et de politesse. Ils ont aussi invité les services pénitentiaires à lui trouver rapidement une solution autre que Curabilis. Son avocate n’a pas répondu à nos sollicitations.