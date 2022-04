Pouvoir d’achat : Une hausse des salaires est nécessaire et possible selon les syndicats

L’Union syndicale suisse demande des mesures pour contrer l’inflation annoncée cette année et la hausse des primes maladie de près de 10% attendues dès 2023.

L’Union syndicale suisse (USS) s’inquiète pour le pouvoir d’achat des Suisses. Dans un communiqué publié mercredi, elle appelle à une hausse des salaires pour compenser l’inflation liée à la situation instable à l’international et demande au Conseil fédéral d’agir pour éviter la hausse annoncée entre 5% et 9% des primes d’assurance maladie en 2023.

Cité dans le communiqué, Pierre-Yves Maillard, président de l’USS, résume ainsi la situation: «Nous vivons un choc comme on n’en avait plus connu depuis longtemps. Les travailleuses et travailleurs ont besoin que des améliorations salariales substantielles interviennent sans tarder et que des mesures soient prises contre le fardeau des primes des caisses maladie.»