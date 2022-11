Confédération : Une Haut Valaisanne à la tête de l’Administration fédérale des contributions

Pour mémoire, l’AFC comprend 1000 collaborateurs et s’occupe de la gestion de 60 milliards de francs. «C’est un département important» a rappelé le grand argentier. La directrice de l’AFC est chargée de diriger l’office sur les plans humain, organisationnel, technique et administratif. Cette quadragénaire, originaire d’Eichholz (VS), a suivi des études de droit ainsi qu’une formation continue dans le domaine de l’administration publique. Elle fait en outre partie des chargés de cours de l’Université de Zurich. De langue maternelle allemande, elle parle aussi le français, l’italien et l’anglais.