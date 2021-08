Martinique : Une «hécatombe»: 55 minutes d’avis mortuaires lus à la radio

Une tradition antillaise s’apparente désormais à «un baromètre» de l’épidémie de coronavirus.

«Nous avons le regret de vous faire part des décès de … » : D’une voix grave, Francine-Julie, dite «Julie» pour la radio, énumère, sur fond de musique de violons, les noms des défunts. D’abord ceux des femmes, puis des hommes. Ensuite, elle détaille leur âge, les lieux des obsèques, des veillées, les familles endeuillées et les volontés du défunt. Dans ses mains aux ongles violets, le paquet de feuilles semble ne jamais se réduire.

Depuis quelques jours, Julie voit même cette liste s’allonger: «D’habitude, on a au maximum 30-35 avis. Là aujourd’hui j’en avais 69, et deux autres sont arrivés entre-temps» en pleine émission, explique-t-elle, dans le studio de la radio privée, la première en termes d’audience dans les Antilles françaises où l’épidémie flambe.

Une litanie qui amène à réfléchir

Cette litanie devenue «quotidienne» amène «à réfléchir, à se dire qu’il y a une réalité à prendre en considération», analyse l’animatrice, qui a appris le matin la mort de sa tante du Covid-19 aux urgences du Centre hospitalier universitaire. Elle veut croire que «tout le monde, à travers ces avis, se rend compte de la situation de façon plus criante». «Je ne dis pas que tous les décès sont liés au Covid, mais on pense qu’il y a en quand même beaucoup».

Le nombre des avis «a augmenté d’un coup, c’est passé de 20 à 40, et de 40 à 60, et de 60 à un peu plus, c’est perturbant», renchérit Serge Battet, le directeur d’antenne de RCI, qui voit dans ce programme «un baromètre du nombre de morts» en Martinique.