États-Unis : Une heure d’efforts héroïques pour sauver son père et sa petite sœur

Un enfant de 7 ans a nagé 1,5 kilomètre afin d’aller chercher de l’aide pour sa famille, prise au piège dans de forts courants, vendredi en Floride.

«Je leur ai dit que je les aimais parce que je n’étais pas sûr de ce qui allait se passer. J’ai essayé de rester auprès d’elle tant que j’ai pu. Je me suis épuisé, et elle s’est éloignée de moi», témoigne le père de famille. Pendant ce temps, Chase donne tout ce qu’il a pour atteindre la terre ferme, à 1,5 kilomètre de là. Pendant une heure, il alterne la flottaison sur le dos et la nage du chien.

Une fois arrivé à bon port, l’enfant se rue vers la première maison et appelle à l’aide. Après une heure de recherche, les secouristes finissent par repérer Steven et Abigail. L’Américain est bien conscient de la chance incroyable que lui et sa petite famille ont eue. «Ce petit homme… a réussi à atteindre la terre ferme et à demander de l’aide, c’est ce qui nous a sauvé la vie», s’émerveille-t-il.