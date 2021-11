Réfugiés syriens : Une histoire de bananes qui ne fait pas rire la Turquie

Des réfugiés syriens ont été expulsés de Turquie pour avoir tourné en dérision un micro-trottoir réalisé à Istanbul.

Pour «incitation à la haine et insulte au peuple turc» à travers des vidéos «humiliantes et provocantes», au moins 11 Syriens vont être renvoyés dans leur pays et plusieurs autres sont encore sous enquête. Ces vidéos? Des mises en scènes d’eux-mêmes en train de manger des bananes avec une interview en fond sonore: «Moi, je ne peux pas m’offrir de bananes et vous, vous en achetez par kilos sur les marchés!»