mont Everest : Une Hongkongaise bat le record féminin de vitesse d’ascension

25 heures et 50 minutes. C’est le temps qu’a mis la Hongkongaise Tsang Yin-hung, 44 ans, pour gravir la montagne la plus haute du monde, le mont Everest (8848,86 mètres), dimanche, établissant ainsi le nouveau record de l’ascension la plus rapide par une femme.