Sciences : Une horloge pourrait transformer la physique fondamentale

Des scientifiques ont réussi à observer la théorie de la relativité générale d’Einstein à la plus petite échelle jamais tentée jusqu’ici grâce à l’horloge atomique la plus précise du monde.

Selon Jun Ye, de l’Université de Boulder dans le Colorado, il s’agit «de loin» de l’horloge la plus précise jamais développée. Et elle pourrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes en mécanique quantique, qui régit le monde subatomique. Le chercheur et ses collègues ont publié mercredi leurs résultats dans la prestigieuse revue «Nature», en décrivant les progrès techniques leur ayant permis de créer un objet 50 fois plus précis que leur précédente horloge, qui battait déjà en 2010 le record de précision.