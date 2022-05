Agriculture: Une hormone prélevée de manière cruelle bannie des élevages suisses

Des méthodes cruelles

L’hormone PMSG est notamment utilisée pour la synchronisation des chaleurs (et donc des inséminations artificielles) en élevage bovin, ovin, caprin et porcin. Mais elle est obtenue à partir du sang de juments dans des conditions cruelles. La PMSG est sécrétée par le placenta des juments entre le 40e et le 120e jour de gestation. Pour la récupérer, des fermes – en Argentine, Uruguay et Islande – prélèvent plusieurs fois par an le sang des femelles gestantes par la veine jugulaire. À chaque fois, près de dix litres de sang sont prélevés (soit l’équivalent de deux litres pour un homme de 80 kilos). Lorsque l’hormone n’est plus produite, les juments sont avortées manuellement et sans anesthésie et les fœtus sont tués afin que les femelles puissent être à nouveau couvertes le plus vite possible. Puis, devenues infécondes, les juments finissent quelques années plus tard à l’abattoir.