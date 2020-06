Drame dans le foot turc

Une horrible blessure pour recommencer

Le gardien Fernando Muslera a été victime d'une fracture tibia-péroné dimanche, lors de la reprise du championnat de Turquie.

À l'arrêt lui aussi depuis des semaines, le championnat de Turquie a repris ses droits le week-end dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le portier uruguayen Fernando Muslera aurait sans doute préféré rester au repos quelques semaines de plus.

Le gardien de Galatasaray aura désormais plusieurs mois sans football devant lui, après l'horrible blessure qu'il a subie à 8 minutes de la mi-temps de la rencontre entre le club d'Istanbul et Rizespor. Parti défier un attaquant adverse, Muslera est entré violemment en contact avec lui et est resté sur le carreau.

Hurlant de douleur, le cerbère de 33 printemps a dû être évacué sur une civière, puis en ambulance. Celui qui garde la cage de Galatasaray depuis neuf ans, club dont il est le capitaine depuis trois saisons, s'est fracturé le tibia et le péroné de la jambe droite. Il sera absent de longs mois. Le dernier rempart turc Okan Kocuk devrait prendre sa suite.

Milan Skoda a envoyé lundi sur son compte Twitter un message adressé à Muslera lui souhaitant un prompt rétablissement. «Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. J'espère que tu vas te remettre le plus rapidement possible et que tu reviendras en bonne santé sur les terrains. Pour nous, gagner c'était important mais je troquerais bien cette victoire pour ta santé», a-t-il écrit.